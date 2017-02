"Send Nudes" steht im Raucherhof in den Schnee geschrieben (Foto: Leserreporter A.L.)

"Send Nudes" steht im Raucherhof in den Schnee geschrieben (Foto: Leserreporter A.L.)

Leserreporter Markus Schödlbauer Spaßvogel malte Riesen-Penis auf die Alte Donau

Leserreporter Manuel Prokesch Hier genießt ein Drifter den Neuschnee am SCS-Parkplatz

Penis auf Windschutzscheibe Unbekannter hinterließ wenig herzlichen Wintergruß

50 Euro Belohnung Schicken Sie uns Ihre schönsten Schnee-Fotos!

Nicht nur Papier ist geduldig, auch auf Schnee lässt sich einiges schreiben. Das stellten Schüler der Berufsschule für für Elektrotechnik & Mechatronik in der Mollardgasse in Wien-Mariahilf unter Beweis. Sie nutzten die Schneedecke im Raucherhof der Schule für die Botschaft "Send Nudes" - Englisch für "Schickt Nacktbilder".Ob die Botschaft einen bestimmten Adressaten hat (und wenn ja, wen) ist unklar. Zudem vergaßen die Burschen in ihrer Begeisterung, anzugeben, wie und wohin die Nacktbilder geschickt werden sollen.