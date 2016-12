Bim-Fahrer bei Crash in Simmering verletzt

Um 8 Uhr krachte es zum zweiten Mal. (Foto: Leserreporterin Michaela M.)

Die Straßenbahn der Linie 6 war am Donnerstag kurz vor Betriebsschluss auf der Simmeringer Hauptstraße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Dommesgasse passierte es: Ein Autofahrer schnitt rechts über das Gleisbett. Der Fahrer leitete sofort eine Notbremsung ein, hatte aber keine Chance mehr: Die Straßenbahn prallte gegen das Auto, dabei trug der Bim-Fahrer leichte Verletzungen davon. Er wurde im Spital untersucht und konnte in häusliche Pflege entlassen werden.Ein zweiter Unfall passierte nur wenige Meter entfernt am Freitag Morgen: Ein Wagen der Linie 71 kollidierte mit einem Pkw, der nicht auf den in Richtung Börse fahrenden Zug achtete. Dabei entstand glücklicherweise nur Blechschaden.