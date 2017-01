Brand-Inferno in Wiener Autohalle

68-Jähriger brach zusammen Beislgäste führten Herzmassage durch bis Rettung kam

Zeugen schildern Explosion "Leute sind nackt mit ihren Kindern rausgerannt"

"Es hat ordentlich getuscht" Lkw-Zug verliert Container vor Schloss Schönbrunn

Etwa zehn Fahrzeuge waren in dem Gebäude nahe der Kreuzung Breitenfurter Gasse/Sonnergasse abgestellt, eines davon dürfte sich am frühen Morgen entzündet haben. Rasch stand die gesamte Halle des Händlers in Flammen. Wegen des doch "sehr heftigen" Brandes sei oberstes Ziel gewesen, das Ausbreiten der Flammen auf die Nachbarhäuser zu verhindern, so die Einsatzkräfte zu "heute.at".Kurz nach 8 Uhr Morgens teilte die Berufsfeuerwehr mit, dass der Brand unter Kontrolle sei. Die Einsatzkräfte waren mit sieben Fahrzeugen und 32 Feuerwehrleuten vor Ort. Am Freitag Vormittag waren sie noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.