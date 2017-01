Polizei durchsuchte Gebäude Entwarnung nach Bombendrohung gegen Lorenz Böhler-Spital

Jeden Morgen gibt es im Lorenz-Böhler-Spital neue Aufregung. Nach der anonymen Bombendrohung am Montag musste am Dienstag die Wiener Berufsfeuerwehr ausrücken. In einem Müllraum des Krankenhauses in Wien-Brigittenau war ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehrsprecher Gerhard Feiler war ein Altpapiercontainer in Brand geraten.Die Feuerwehr wurde gegen 4.40 Uhr alarmiert. Die Florianis waren mit einer Löschleitung und unter Atemschutz im Einsatz. "Der Brand selbst war sehr rasch unter Kontrolle und bald gelöscht", sagte Feiler gegenüber "heute.at"."Da es sich um ein Krankenhaus handelt, haben wir anschließend alles besonders genau kontrolliert, ob keine weitere Brandgefahr besteht", so der Feuerwehrsprecher. Auch sorgfältige Lüftungsmaßnahmen wurden getroffen. Um 7.00 Uhr rückten dann die letzten Einsatzkräfte ab.