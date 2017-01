Die Dachgeschoßwohnung in der Hohlweggasse ging in Flammen auf (© Leserreporterin Jasmina Stanic)

Feueralarm in Wien-Landstraße! Ein Zimmerbrand in einer Dachgeschoßwohnung in der Hohlweggasse entwickelte sich am Nachmittag kurz vor 16 Uhr zu einer wahren Feuersbrunst. Die Flammen, die aus einem der Fenster drangen, waren weithin sichtbar. Eine schwarze Rauchsäule erhob sich über den 3. Bezirk.Augenzeugen verständigten die Feuerwehr. Der Löscheinsatz ist derzeit im Gange.Näheres in Kürze...