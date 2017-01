... ein weiterer entdeckte den ziemlich abgehärteten Fahrer später am Knoten Prater. (Foto: Leserreporter Thomas Amstadt)

Fahrt mit offener Tür Irrer Transport auf der Laxenburger Straße

Temperaturen zwischen minus 10 und minus 5 Grad - einen echten Cabriofan schreckt das nicht, wie zwei Leserreporter aus Wien am Dienstag feststellen mussten. Einer von ihnen erblickte zunächst ein blaues Cabrio, das auf der Praterstraße abgestellt war. Trotz Minusgraden war das Verdeck offen.Wer hier noch glaubte, es handle sich um jemanden, der nur vergessen hat, in der Nacht das Verdeck zuzumachen, der wurde eines besseren belehrt. Ein weiterer Leserreporter entdeckte das selbe Cabrio wenig später am Knoten Kaisermühlen, in Fahrtrichtung A22.Trotz arktischen Temperaturen und starkem Schneefall war das Verdeck immer noch offen. Wir ziehen unseren Hut und hoffen, dass der betreffende Autofahrer sich keine Lungenentzündung einholt.