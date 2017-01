Am Leiner-Parkplatz in der Hermann~Gebauer-Straße in Wien-Donaustadt hat jemand die Bezeichnung Off-Road zu genau genommen (Foto: Leserreporter Thomas Plattensteiner)

Am Leiner-Parkplatz in der Hermann~Gebauer-Straße in Wien-Donaustadt hat jemand die Bezeichnung Off-Road zu genau genommen (Foto: Leserreporter Thomas Plattensteiner)

Plötzlich war der Wagen "Off-Road", sein Besitzer konnte sich darüber aber nicht so recht freuen.

Auto außer Kontrolle Truck walzt Shopper im Supermarkt nieder: Drei Tote

Kommt 2018 auf den Markt Erster Offroader von Rolls Royce

FAIL Autofahrerin wäscht Innenraum mit Hochdruckreiniger

Dem Fahrer könnte man zugute halten, dass man mit Felsbrocken am Parkplatz echt nicht rechnen kann. Doch andererseits: Im toten Winkel war das Hindernis genau vor seiner Motorhaube nicht. Der Lenker muss wohl in Gedanken schon bei den Angeboten des Möbelhauses gewesen sein, auf dessen Parkplatz er am Mittwoch in der Hermann-Gebauer-Straße 4 parkte.Als es dann plötzlich am Unterboden böse knirschte, dürfte dem Autobesitzer aufgefallen sein, dass sein SUV doch nicht jedes Hindernis meistert. Den Geländewagen wieder aus dem Gelände zu bringen, dürfte dem Fahrer das größte Kopfzerbrechen bereitet haben.