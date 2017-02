Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Die Schnee-Fotos der Heute-Leser Leserreporterin Bella Postl (Foto: Leserreporterin Bella Postl)

Die Schnee-Fotos unserer Leser Teil1 Mit Schnee bedeckte Bäume unter blauem Himmel im 10. Bezirk (Foto: Leserreporterin Anna K.)

Die Schnee-Fotos unserer Leser Teil 2 Leserreporter Alois Kreutzer schickte uns dieses schöne Schneefoto aus dem Waldviertel. (Foto: Leserreporter Alois Kreutzer)

Die Schnee-Fotos unserer Leser Teil 3 Leserreporterin Ina Adali schickte uns dieses schöne Schneefoto (Foto: Leserreporterin Ina Adali)

Die Schnee-Fotos unserer Leser Teil 4 Sonnenaufgang über Wald am Schoberpass. Der Bogen entsteht durch Schneegrieseln und leichtem Nebel. Es handelt sich um keine Täuschung durch ein Objektiv. Eingesendet von Leserreporter Norbert Ortner (Foto: Leserreporter Norbert Ortner)

Die weißen Zeitgenossen kann man als wortkarg und kaltherzig beschreiben. Trotzdem sind sie - vor allem bei Kindern - sehr beliebt. Sie schießen derzeit überall in Wien förmlich aus dem Boden. Am Wiener Hauptbahnhof tauchte gleich eine ganze Familie auf.Die Mutter (links) ist durch ihren Kopfschmuck aus Reisig klar zu erkennen. Neben ihr steht eine Art Kinderwagen mit einem - ehrlich gesagt - leicht übergewichtigem Kind darin. Etwas abseits, auf der rechten Seite, sieht man den Vater, der seinen recht dünnen Arm in die Luft hebt.Wann die frostigen Besucher wieder aus Wien verschwinden, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Gerade bei derartigen Temperaturen und Schneefall kann das noch einige Zeit dauern. Eine eventuelle "Abschiebung" fällt in diesem speziellen Fall in den Zuständigkeitsbereich der MA48.