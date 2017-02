Skurrile Übernachtung "Schlafwagen" mitten in Wien entdeckt

Gefährliche Aktion So transportiert man sicher keine Matratze

Vielleicht war kein Platz mehr in vorderster Reihe und der Mitfahrende lag deshalb auf der in den Kofferraum gezwängten Matratze. Gesichtet wurde dieser Schlafwagen der anderen Art auf der Brigittenauer Lände.Ein großes Plus ist die Frischluft, ein fettes Minus dafür die nicht zu unterschätzende Gefahr. Bei einer Vollbremsung oder einem Unfall könnte die Fahrt böse enden. Daher sollte man dieses Unterfangen auch nicht nachmachen!