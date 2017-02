Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

29 Retter im Einsatz Dünnes Eis: Hund bricht in See ein

Verbot wegen Lebensgefahr Eisläufer zeigte sich selbst an: Hier lesen Sie, warum

Am Pichlinger See Eisläufer ignorieren nach Tauwetter Warnschilder

Eis nach Tauwetter zu dünn Warnung vor Eislaufen auf der Wiener Donau

Retterin schildert bange Momente Fußgänger-Beauftragte verhinderte Eis-Drama in Wien

Die in Breitenbrunn gesichtete Person nutzte das sonnige Sonntagswetter dafür, sich mit dem an einen Schirm befestigten Board über die Eisfläche des Sees ziehen zu lassen. Die meisten Kiteboards sind mit Rollen versehen, es gibt aber auch Anfertigungen mit Kufen.Auch wenn die Eis-Action spektakulär aussieht, gilt laut offiziellem Eistelefon (Stand 6. Februar) Eislaufverbot: "Das Eislaufen am Neusiedler See ist aktuell aufgrund von Regen und Tauwetter nicht möglich!"