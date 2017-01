Situation wird nun geprüft KAV-Gangbetten: Stadträtin ortet "Polit-Kampagne"

Patienten leiden unter Platznot Gangbetten werden ein Fall für den Rechnungshof

Kranke unterm Christbaum Auch im Advent schlafen Patienten in Gangbetten

Im Wilhelminenspital sollen Anfang Jänner Zimmer frei gewesen sein , während Patienten am Gang liegen mussten. Ob auch Mitte Jänner noch Betten frei gewesen wären, ist nicht gesichert, aber wahrscheinlich.Trotzdem war die Großmutter von W. eines von sieben Patienten, deren Bett in der Unfallstation am Gang stand.Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely bezeichnete sie als "unerträglichen Zustand" . Doch am Freitag trat Wehsely zurück . Zu verhindern, dass zukünftig Patienten keine Zimmer haben, wird die Aufgabe des kommenden Gesundheitsstadtrats sein.