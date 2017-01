Handy nicht gefunden WEGA-Einsatz: Betrunkener wollte Lokalgäste erschießen

Um 14.45 Uhr knallte es gewaltig an einer Kreuzung in Ottakring. Sofort begannen die Menschen zusammenzulaufen. Am Unfall beteiligt waren laut Berufsfeuerwehr Wien drei Fahrzeuge. Ein silberner SUV und ein silberner Golf wurden stark beschädigt.Der VW wurde durch den Aufprall beim Unfall auf den Gehsteig geschoben. Im Wagen saß eine Frau, die in ihrem vollkommen verformten Wagen eingeklemmt war. Die Feuerwehr musste erst ein beschädigtes Verkehrsschild entfernen, um zur Verletzten zu kommen. Anschließend wurde mit einer hydraulischen Schere der Wagen aufgeschnitten.Die Berufsrettung Wien barg die Frau vorsichtig aus dem Wrack. Mit schweren äußeren und inneren Verletzungen wurde die Verletzte ins Spital gebracht.Die Polizei untersucht die Unfallursache. Von 14.45 Uhr bis 15.30 Uhr blieb die Thaliastraße gesperrt. Auch die Linie 46 konnte nicht fahren. Sie wurde über die Linie 2 umgeleitet.