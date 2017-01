Jäger fand ihn in Fridingen Fuchs wurde in der Donau zu einem Eisklotz

Füchse, Wildschweine und anderes Getier ist keine Seltenheit am Wiener Stadtrand. Vor allem in den westlichen Bezirken am Wienerwald stöbern sie gerne durch die Gärten. Doch in der Sonnleitnergasse in Wien-Favoriten ist das eine ordentliche Kuriosität.Denn die einzigen Grünflächen in der unmittelbaren Nähe sind der Matzleinsdorfer Friedhof mit dem Alois-Gerb-Park und der recht überschaubare Park am Belgradplatz. Aber wer weiß, vielleicht wollten die Füchse auch einmal das Wien abseits von Wäldern und Wiesen kennen lernen.