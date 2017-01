Spezialisten sind täglich vor Ort (Foto: Leserreporter Marko)

Fund am Dienstag: Panzerfäuste, Spreng-, Hand-, und Gewehrgranaten (Foto: LPD Wien)

Entschärfung am Boot Panzerfäuste und Granaten schwammen im Donaukanal

Am Donnerstag waren es erneut eine Spreng- und eine Werfgranate, auf die die Arbeiter stießen. Es war allerdings auch ein "Hohlladungskörper" gefüllt mit TNT dabei. Der Entminungsdienst musste wieder anrücken, um die Waffen in einem schwingungsgedämpften Fahrzeug abzutransportieren.Die Firma Swietelsky arbeitet vor Ort. Bereichsleiter Wolfgang Friedl erklärte, dass die oben erwähnten Kriegsrelikte nur die Spitze des Eisbergs seien. Scharfe Panzerfäuste, eine geladene Pistole und scharfe Handgranaten, bei denen bereits der Splint durchgerostet war, wurden bereits aus dem Wasser geholt. Täglich tauchen neue Waffen auf, die aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg stammen. Ob sie scharf oder ungefährlich sind, kann auf den ersten Blick auch von Spezialisten oft nicht festgestellt werden.Schon vor Arbeitsbeginn im Dezember wurde deshalb eine Kampfmittelerkundung im Bereich der geplanten Baustelle durchgeführt. So konnte im Vorfeld festgestellt werden, wo Stahl und Eisen hinter den Steinen am Kanalufer lagern. Ob es sich um ein rostiges Fahrrad oder eine Fliegerbombe handelt, das kann erst festgestellt werden, wenn die Arbeiter danach graben. Überrascht waren die Arbeiter laut Friedl über die große Menge der Funde. Seitdem ist ständig ein Feuerwerker vor Ort, um jederzeit sofort eingreifen zu können.Die Arbeiten sollen noch bis Ende März dauern. Zwei Wochen ab Arbeitsbeginn am 16. Jänner wurden für das Entfernen der alten Ufermauer aus Stahlbeton und Holzpfählen eingeplant. Dazu müssen auch die Steine mit denen das Ufer befestigt ist teilweise entfernt werden. Danach sollen neue Stahlspundwände einvibriert werden. Sollte sich das Fertigstellungsdatum nicht durch die vielen Unterbrechungen verzögern, werden die Arbeiter also noch bis Ende Jänner weiter täglich Waffen zu Tage fördern.