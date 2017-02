Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Erstmals seit 2013 Wien versinkt jetzt so richtig im Schnee!

... warum das manche ärgert Umwidmung: Badeteich Hirschstetten wird Picknickplatz

Schnee-Chaos am 1. Februar

Der verzweifelte "Heute"-Leser Marcelo Saavedra meldete sich von der Haltestelle Svetelskystraße der Straßenbahnlinie 6: "Eine Katastrophe. Seit 40 Minuten keine Bim, Frechheit!" Er sei aufgrund des Öffi-Chaos mit dem Taxi in die Firma gefahren.Zunächst legte ein Rettungseinsatz im Bereich Mariahilfer Gürtel gegen 6 Uhr Früh die Linien 6 und 18 lahm. Etwa zwanzig Minuten später waren die Bim-Garnituren der Linie 6 aufgrund eines schadhaften Fahrzeugs im Haltestellenbereich Pantucekgasse, Widholzgasse in Fahrtrichtung Kaiserebersdorf an der Weiterfahrt gehindert. Die Witterungsbedingungen erschwerten den Betrieb zusätzlich.Schnell bildete sich eine Menschentraube im Haltestellenbereich. Mindestens 70 Fahrgäste warteten zunächst vergeblich darauf, wie jeden Tag von der Bim abgeholt zu werden. Viele kamen zu spät in die Schule oder in die Arbeit.