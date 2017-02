Mit Wasserdruckreiniger räumen Wiener-Linien-Mitarbeiter die Schienen frei (Foto: Leserreporter Tesma)

Schnee und Schneematsch sind nicht nur auf Gehwegen und Straßen ein Hindernis sondern auch auf Straßenbahnschienen. Deshalb waren Wiener-Linien-Mitarbeiter am Mittwoch im Räumeinsatz.Während Mitarbeiter am Friedrich-Engels-Platz in der Brigittenau mit Hochdruckreiniger im Einsatz waren, zog in Hernals die Schneeräum-Straßenbahn seine Bahnen.Unser Leserreporter Erwin Graf knipste den altehrwürdigen gelben Sonderzug mit dem Schneepflug auf der Hernalser Hauptstraße. Leserreporter Tesma knipste die Wiener-Linien-Mitarbeiter mit dem Wasserdruckreiniger in der Brigittenau.