Mit der Wildkamera wurde dieser Dachs "erwischt" (Foto: Leserreporter Franz Kacerek)

Auf der Ladefläche Dieser Lenker hat echt (Wild-)Schwein!

Vogel saß fest Am Weihnachtsmarkt: Feuerwehr hilft Taube sehr

Leser-Reporterin Melanie Giese Storch genießt Abendsonne am Laternenmast

Sonnenbad in Grinzing Hier besucht ein Fuchs unsere Leserreporterin

Leserreporter Aleksandar Novakovic Brigittenau hat am Montag Schwein gehabt!

Leserreporter Shpend Bilalli Enten schlossen sich den Touris am Graben an

Top Tierbilder Ein Buntspecht macht es sich in einem Nussbaum gemütlich (Foto: Leserreporter Manuel Strasser)

In Hernals leben nicht nur die Wiener gern. Franz Kacerek entdeckte am hellichten Tag zwei Füchse, die den Garten des Nachbarn besuchten. Den ersten Fuchs, so Kacerek, hätte er leider nicht mehr auf dem Foto festhalten können, doch der zweite ging es gemütlicher an und ließ den Leserreporter so Zeit, seine Kamera zu holen.Wilde Tiere sind in Hernals keine Seltenheit. Mit einer Wildkamera "erwischen" die Anrainer sogar nachtaktive Tiere. Vor einiger Zeit hatte auch ein Dachs vorbeigeschaut und den Zustand des Rasens in Augenschein genommen.Die schönsten Tierbilder unserer Leser: