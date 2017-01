Tagelang abgestellt Wer hat seinen BMW auf der Mariahilfer Straße vergessen?

Lkw in Wien gesichtet Das steckt hinter dem Elefanten-Transport

Leserreporter Constantin H. Nächster Schweinekopf in Wien aufgetaucht

Silvestermüll am Wienerberg (Foto: Leserreporterin Margit R.)

"Ob dieser Christbaum am Hernalser Gürtel in Wien mit dem Einkaufswagen zum Fahrradabstellplatz gebracht wurde weiß ich nicht", so Leserreporter Michael Koptis. Klar ist: Weder Christbaum, noch Einkaufswagerl haben hier etwas verloren.685 Tonnen an alten Christbäumen entsorgt die Stadt Wien Jahr für Jahr, in etwa 157.000 Bäume. Die Christbäume werden bis 13. Jänner gesammelt und verbrannt. Die daraus produzierte Energie reicht aus, um einen Monat lang etwa 960 Haushalte mit Strom und 2.200 Haushalte mit Fernwärme zu versorgen.Richtig entsorgen kann man den Christbaum aber auch ganz einfach nach der Schließung der Cheistbaumsammelstellen. Nämlich, indem man ihn kleinschneidet und in einer Biotonne entsorgt. Weitere Infos zur Christbaumentsorgung gibt es hier