Kurioser Transport per Auto auf der Laxenburger Straße (Foto: Leserreporter Regjep Muriqi)

Mit offener Hintertür fuhr der Lenker über die Laxenburger Straße (Foto: Leserreporter Regjep Muriqi)

Auf Österreichs Straßen kriegt man immer wieder allerlei Schnapsideen zu Gesicht. Ein Autolenker in Wien-Favoriten schoss am Dienstag allerdings den Vogel ab.Er transportierte ein großes Holzstück, das wahrscheinlich Teil eines Möbels ist per Auto. Dabei ließ er während der Fahrt auf der Laxenburger Straße die Hintertür offen.