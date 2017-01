Theseus mit Arschgeweih: Dem nackten Königssohn und griechischen Held stehen moderne Trends überraschend gut (Foto: Leserreporter Thomas Rottenberg)

Die richtige Figur für einen Läufer hätte die Sagengestalt. Der Besitzer der Hose wird das teuere Stück jedoch wieder mitgenommen haben (Foto: Leserreporter Thomas Rottenberg)



Der athenische König Aigeus, Theseus' Vater, pilgerte im 13. Jahrhundert vor Christus extra zum Orakel nach Delphi, weil er ein Kind wollte. Die berühmte Wahrsagerin sah Theseus voraus. Ob sie wohl auch das Arschgeweih in ihren Visionen vorhersah?



Theseus ist übrigens nicht der einzige Nackte beim Tempel. 2016 bekam er für einige Zeit nackte Gesellschaft:

Schräge Kunst Im Theseustempel sitzt ein Nackter im Boot Der athenische König Aigeus, Theseus' Vater, pilgerte im 13. Jahrhundert vor Christus extra zum Orakel nach Delphi, weil er ein Kind wollte. Die berühmte Wahrsagerin sah Theseus voraus. Ob sie wohl auch das Arschgeweih in ihren Visionen vorhersah?Theseus ist übrigens nicht der einzige Nackte beim Tempel. 2016 bekam er für einige Zeit nackte Gesellschaft:

Bei frostigen Außentemperaturen von Minus acht Grad will man sich gar nicht vorstellen, wie kalt dem nackten Griechen sein muss, der vor dem gleichnamigen Tempel im Volksgarten tapfer die Stellung hält.Schon auf den ersten Blick könne man erkennen, wie kalt es Theseus sei, schrieb uns der Leserreporter, der an der Statue vorbeikam. Jeder Mann weiß, dass sich gewisse männliche Körperteile bei zu großer Kälte gerne verstecken. Der Läufer bekam Mitleid mit dem offensichtlich leidenden Helden. Deshalb "borgte" der Sportler dem Königssohn seine seitlich durchgezippte, wattierte Sporthose. So wurde der griechische Prinz zum Styleking, denn in der Laufhose macht der muskulöse Grieche eine ausgesprochen gute Figur.Man kann sich richtig vorstellen, wie der Nackte seit Jahrzehnten jedes Wochenende auf die durchgestylten Besucher des Lokals Volksgarten schielt, ohne je selbst den Modetrends folgen zu können. Das holt Theseus jetzt nach - und zwar ausgerechnet mit einem Arschgeweih.Der Sportartikelhersteller platzierte auf seinem teuren Hosenmodell nämlich ein stilisiertes Logo unter dem Hosenbund auf der Rückseite. Das wirkt an Theseus wie ein Tattoo. Und an dieser Stelle werden Tätowierungen im Volksmund liebevoll Arschgeweih genannt.