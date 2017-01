Der italienische Supersportwagen fiel unserem Leserreporter Stephan gleich aufgrund seiner auffälligen Farbe ins Auge. Mit einer giftgrünen Lackierung und schwarzen Felgen sieht man den Aventador nämlich eher selten bei uns. Zumeist treten diese rund 700 PS starken Autos in den Farben weiß, rot und schwarz in Erscheinung.



Der Besitzer des Luxusautos hat aber anscheinend nicht nur einen speziellen Farbgeschmack, sondern auch das nötige Kleingeld. Denn wer sich einen Lamborghini Aventador leisten möchte, muss tief in die Tasche greifen. Der Einstiegspreis liegt nämlich bei knapp 320.000 Euro.

Ferrari und Porsche Diese Luxusschlitten sind "Lost in Vienna"

Leserreporter Jakob Hemmelmayr Gumball-Superwagen machen in Wien Station

Leserreporter Jakob Hemmelmayr Zwei Stellplätze für einen Ferrari F12

Veredeltes Luxusauto Ferrari F12 N Largo im Donauzentrum