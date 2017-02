Abrissbescheid für Bauernmarkt 21 Denkmalschützer alarmieren: Gründerzeithaus in City "fällt"

Der umstrittene Abriss des Hauses am Bauernmarkt 21 ist beschlossene Sache, es gibt bereits eine Bewilligung der Baupolizei (MA 37). Kritiker am Abriss gibt es genug: Die private "Initiative Denkmalschutz" spricht von einem "Skandal".Der Verlust des historischen Gebäudes stimmt auch Leserreporter Erich Janschitz sentimental: "Ich wär so gern einmal durch dieses Haus gegangen, in die Räume,... wie die Armaturen, Wände und Türen und Fliesen ausgeschaut haben....".