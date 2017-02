Terrorisiert Freundeskreis seit Jahren Stalker wirft riesigen Ziegelstein durch Wohnzimmerfenster

Wildes Wien Hier spaziert ein Dachs durch Währing

Feuer in Fickeystraße Baustellenbrand in Simmering fordert einen Verletzten

Der Unfall dürfte sich, laut Recherchen von Feuerwehrsprecher Lukas Schauer, am Donnerstag um etwa 1.45 Uhr auf der Lobkowitzbrücke in Wien-Meidling ereignet haben. Wie uns Leserreporter berichten, dürfte das Mietauto gegen eine Straßenlaterne oder ähnliches gekracht sein.Die Florianis haben das Mietauto anschließend am Gehsteig abgestellt, wo es unsere Leser entdeckt haben. Kaum zu glauben: Aber laut Andreas Huber von der Berufsrettung Wien dürfte bei dem spektakulären Unfall niemand verletzt worden sein.