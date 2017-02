Pkws krachten zusammen Schwerer Crash in Wien-Donaustadt

Warum die Polizeistreife den Mopedlenker anhalten wollte, ist noch unbekannt. Dieser jedoch ergriff sofort die Flucht und versuchte sich so der Exekutive zu entziehen. Eine Leserreporterin hielt die irre Jagd über Straßen und Grünflächen auf Video fest.Das Moped erwies sich bei der Verfolgungsjagd durch Straßen und Grünflächen als wendiger, sodass dessen Lenker den Striefenwagen entkommen konnte. "Dem Mopedfahrer ist die Flucht zunächst geglückt", sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger gegenüber "heute.at".Die Beamten konnten sich jedoch das Kennzeichen des Zweirads notieren und den Flüchtigen so ausforschen. "Es wird wahrscheinlich eine Verwaltungsanzeige gegen ihn geben", so Eidenberger zu "heute.at".