Dieser Wiener Renault Clio wurde nicht gerade platzsparend abgestellt. (Foto: Leserreporter Martin Traxxas)

Kryptische Botschaft "Ladeditikajt": Dieser Autofahrer pfeift auf den Duden

Leserreporterin Anja Schmidt Im Gewerbepark parkt man anders

Der Smart genießt nicht unbedingt den Ruf einer Großraumlimousine. Er ist eigentlich perfekt für kleine Parklücken und Stellplätze in Parkgaragen. Ein Lenker hält seinen Kleinwagen aber für etwas größer und stellte diesen beim Spar in der Zentagasse nicht gerade platzsparend ab.Auch dieser Wiener Autobesitzer steht seit bereits über einer Woche in äußert unglücklicher Parkposition: