Die besten Geschichten Das hat unsere Leser 2016 bewegt

Kaminkehrer gelten als Glücksbringer, aber was sind eigentlich die Glücksbringer für Rauchfangkehrer? Nicht etwa Berufskollegen sondern offensichtlich Formel-1-Weltmeister, wie dieses Foto von Rauchfangkehrer und Leserreporter Jürgen Benischek beweist.Er hatte das Glück, Lauda bei der Arbeit in Wien-Döbling zu begegnen. Die umgängliche Rennsport-Legende posierte gerne mit dem Wiener. So bringen sich die beiden sicherlich gegenseitig Glück fürs neue Jahr - eine Win-Win-Situation.