Der Lenker des Polizeibusses übersah einen Poller am Concordiaplatz. (Foto: Leserreporter Christian Mayr )

Das Malheur geschah vor der Parkgarage am Concordiaplatz. Der Lenker eines VW-Busses der Polizei dürfte einen Betonpoller übersehen haben.Der Wagen prallte frontal gegen das Hindernis und riss dieses fast vollständig aus der Verankerung. Bei der Kollision verlor das Fahrzeug sein Kennzeichen, ansonsten sieht der Einsatzwagen beinahe unversehrt aus. "Heute"-Leser Christian Mayr schickte das Foto am Montag an die Redaktion.