Wer einen Porsche Panamera 4 will, sollte viel Geld in der Matratze gebunkert haben. Der Wagen kostet rund 110.000 Euro. Kein Wunder, dass der Fahrer ins Designer Outlet nach Parndorf wollte. Sein Geld hat der Protzauto-Besitzer wohl schon in den Boliden gesteckt.Zum Sparen hat der Falschparker ein schwieriges Verhältnis. Geldsparen will er wohl beim Einkaufen, mit Platzsparen hat er allerdings nichts am Hut. Leserreporter Bernhard Böhm sah den Wagen, der genau in der Mitte zweier Parkplätze abgestellt wurde. Dabei parkt der Porsche-Papi genau so, dass man links und rechts neben seinem Wagen das Behindertenzeichen klar erkennen kann.Bei einem Blick ins "heute.at"-Archiv erwies sich, dass Porsche-Fahrer öfter ein Problem mit dem richtigen Parken haben und so immer wieder den Zorn anderer Verkehrsteilnehmer auf sich ziehen. Ende November beschäftigte die Leser ein Foto und die Frage wer schlimmer parkt als ein Porschefahrer in Währing . Nur ein Monat davor kassierte die Polizei bei einem dreisten Porsche-Parksünder ab, der frech mit allen vier Reifen am Gehsteig parkte. Im Sommer regte ein Porsche-Pilot aus Kärnten auf, der seinen knallroten Flitzer auf einem Familienparkplatz abstellte.