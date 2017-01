Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Dank der eisigen Temperaturen ist die Alte Donau derzeit teilweise zugefroren. So ergibt sich für angehende Künstler die Gelegenheit, etwas in die Schneedecke zu malen. Ein noch unbekannter Maestro nutzte die Gelegenheit für ein geradezu klassisches Motiv: einen überdimensionalen Penis.Unter dem gezeichneten Gemächt steht in Druckbuchstaben "Smokey". Handelt es sich dabei um die Signatur des Künstlers oder um den Adressaten? Das droht, ein Geheimnis zu bleiben. Sicher ist nur, dass das Kunstwerk so ausgerichtet ist, dass es von der nahegelegenen U-Bahnstrecke der Linie U1 perfekt zu sehen ist.