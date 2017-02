Riesen-Polizeieinsatz wegen angeblicher Waffe im 18er

(Foto: Leserreporter Marcel Hamperl)

Auf den Gleiskörpern neben dem Gürtel in Fahrtrichtung Stadthalle hielt die Polizei mit rund zehn Beamten für 30 Minuten alle Straßenbahnen an. Ein Verdächtiger, auf den die Personenbeschreibung des Notrufs passte, wurde gefunden und kontrolliert. Eine Waffe hatte er nicht. Der Einsatz stellte sich als ungefährlich heraus.Ein "Heute"-Leserreporter schildert die Situation: "Ich bin um 9.50 Uhr in der Straßenbahn Linie 18 gesessen Richtung Burggasse/Stadthalle. Auf einmal sagte der Fahrer, dass die Fahrt wegen einem Polizei-Einsatz nicht mehr möglich ist. Dann stiegen zwei Polizisten ein, schauten sich um und sagten keine Angst. Durch das Mikrofon hörte ich nur, dass ein Mann mit einer Schusswaffe gesucht wird."