Kinder, Enkerl & Urenkerl Valentinstag: Dieses Pärchen liebt sich seit fast 67 Jahren

Für Singles & Pärchen 8 gute Gründe, den Valentinstag zu verabscheuen

Am 14. Februar kommen regelmäßig Tausende Menschen ins Schwitzen. So mancher schaut nicht aufs Datum oder erinnert sich erst im letzten Moment daran, dass das ja bedeutet, dass Valentinstag ist. Deutliches Indiz: Vor Blumengeschäften bilden sich lange Schlangen.Eine solche Szene hielt unser Leserreporter am Dienstag auch im Jonas-Reinl an der U-Bahnstation Schottentor fest.