Die Männer waren mit den Tieren vermutlich gerade auf dem Weg zu ihrem Verkaufsstand am Brunnenmarkt (16. Bezirk), als Jovica J. diese Aufnahme machte. "So wir anscheinend heutzutage unser 'Essen' transportiert. Hoffentlich nur ein Einzelfall", so J. gegenüber "heute.at".

Bei dem Lieferservice der etwas anderen Art dürfte es sich aber tatsächlich um einen Einzelfall handeln, denn in der Regel werden die toten Tiere in Kühltransportern zu den Geschäften geliefert und obliegt strengen Richtlinien.

Da es Montagfrüh aber ohnehin ein paar Grade unter Null hatte, dachten sich diese Männer vielleicht aber auch einfach nur, dass sie sich den Kühllaster ersparen und die Lieferung gleich selbst übernehmen können.

