170 Einsätze insgesamt Balkonbrand in der Absberggasse, Haus evakuiert

Aus Gondel geworfen Zehnjähriger sorgte mit Böller für Waldbrand

Von Sesselbahn abgeworfen "Schweizerkracher" setzten Vorarlberger Bergwiese in Brand

Besonders Müllcontainer waren den Silvester-Rowdys in Wien offensichtlich ein Dorn im Auge. Vielerorts warfen Vandalen Böller hinein. Mehrere wurden beschädigt, einige gerieten in Brand.So etwa gegen 19.15 Uhr in Wien-Leopoldstadt Am Tabor, wo ein Papiercontainer nach einem Böllerwurf Feuer fing. Der Feuerwerkskörper sprengte ein Loch in die Seite. Die Feuerwehr verhinderte durch ihr rasches Eingreifen, dass das Feuer auf benachbarte Papiercontainer übergriff.In der Großfeldsiedlung in Wien-Floridsstadt wurde ein Plastikcontainer von einem Feuerwerkskörper regelrecht zerfetzt. Die Explosion riss das Behältnis in der Mitte entzwei.