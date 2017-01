Der Platz wurde abgesperrt (Foto: Leserreporter Denise Auer)

Die Polizei sperrte den Platz großräumig ab. Laut Alarmierung wurde ein Kochtopf gemeldet, aus dem Drähte herausschauen würden.Die Exekutive ging kein Risiko ein und rief den Entschärfungsdienst. Dieser führte aus Sicherheitsgründen einen so genannte Wassersprengung am Druckkochtopf durch, wie die Wiener Polizei "heute.at" am Freitag bestätigte.Wer den herrenlosen Kochtopf im Park abgestellt hat, ist nicht bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass sich hier jemand einen üblen Scherz erlaubt hat. Niemand wurde bei dem Einsatz verletzt und es entstand auch kein Sachschaden.