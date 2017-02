Wildes Wien Hier spaziert ein Dachs durch Währing

Feuer in Fickeystraße Baustellenbrand in Simmering fordert einen Verletzten

Es ist Samstag, 5 Uhr in der Früh. Die meisten Menschen schlafen um diese Uhrzeit. Doch in Wien-Penzing werden die Bewohner eines Hauses durch laute Tritte und schließlich einer zerberstenden Fensterscheibe aus dem Schlaf gerissen.Ein riesiger Ziegelstein liegt plötzlich im Wohnzimmer, rundherum Glasscherben. Die Bewohner und Nachbarn äußern gegenüber der Polizei einen Verdacht: Der Täter könnte der Stalker sein, der den Freundeskreis seit drei Jahren belästigt.Ein Nachbar wunderte sich zunächst, dass die Polizisten aus der Inspektion Storchengasse die "Tatwaffe", also den Ziegelstein, nicht mitgenommen haben. Polizeisprecher Patrick Maierhofer kann gegenüber "heute.at" aufklären: "Ein Ziegelstein ist kein Spurenträger", sagt er. Das heißt, dass keine Fingerabdrücke feststellbar sind und der Ziegelstein deshalb nicht mitgenommen wurde. Dem Verdacht der Geschädigten wird die Polizei natürlich nachgehen.Zum Hintergrund: Ein alter Schulfreund soll plötzlich begonnen haben, gleich eine ganze Gruppe von Menschen zu belästigen. Er beschmiert Wände, läutet Sturm, schickt Droh-SMS, wird handgreiflich. Eine einstweilige Verfügung gegen ihn zeigte keine Wirkung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt laut "Kurier" seit Anfang Februar offiziell wegen Stalkings.