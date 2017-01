Tiefsttemperatur in Österreich Minus 26,4 Grad: Tannheim bleibt Kältepol

Schneechaos in Österreich Alle Bilder: Räumfahrzeuge im Dauereinsatz!

"heute.at"-Leser Besim Kicmari wollte uns in der Redaktion wohl zeigen, dass das Wetter in Österreich nur halb so wild ist. Vor allem in Wien haben die Autofahrer keine Probleme damit, ihre Autos wiederzufinden.Sollten Sie sich also darüber ärgern, wenn Sie wieder einmal ihre Windschutzscheibe abkratzen müssen, denken Sie positiv und freuen Sie sich stattdessen, dass Ihnen zumindest das Ausschaufeln Ihres Fahrzeuges erspart bleibt.