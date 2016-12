Über eine Stunde mussten sich die Passagiere gedulden, bis der nächste Zug sie mitnahm (Foto: Leserreporter Deme Aron)

Schneesturm über Österreich Alarmstufe violett: Hier tobt jetzt der Blizzard

"Enorme Mengen" in Bergen Bis Donnerstag ein Meter Neuschnee

Zwischen Breitenstein und Klamm-Schottwien musste die Feuerwehr ans Werk. Vermutlich handelte es sich um Sturmschäden. Da dort alle Züge über den Semmering müssen, war die Südbahnverbindung lahmgelegt. Alle Züge von Wien nach Graz und retour mussten stehenbleiben. Zwischen Mürzzuschlag und Gloggnitz wurde zeitweise ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.Fünf Züge blieben in Mürzzuschlag stehen und mussten warten, bis die Strecke wieder frei wurde. Für die Passagiere der Züge 633, 632, 159, 150, 758 hieß es warten. Sie mussten in Mürzzuschlag aus den Abteilen.Auch nach dem Aufheben der Sperre warnten die ÖBB noch vor einer Verzögerung von bis zu zwei Stunden.Auch die Autofahrer hatten am Semmering ihre liebe Not: Lkw, der Großteil laut Feuerwehr aus dem Ausland, hatten trotz Schneekettenpflicht keine Schneeketten mit und hingen auf der S6 fest.