Marcus M. - In Deutschland gesucht, in Wien versteckt (Foto: LKA Sachsen)

MARS-Fahrzeug im Einsatz: Mulitfunktionales Rampen-Fahrzeug mit ballistischem Schutz (Foto: Leserreporter Danus Bruckl)

Der Großeinsatz galt dem Hells-Angels-Club. Die Biker haben ihr Clublokal in der Siebenbrunnengasse 11 in Margareten.Schwer bewaffnete bezogen die Beamten Stellung rund um das Clubhaus der Hells Angels. Weit über 25 Polizisten postierten sich um die Eingänge und postieren sich bei den Kreuzungen.Kurz danach wurde Marcus M. festgenommen. Der Ex-Chef der Hells Angels wird in Deutschland wegen Mordes gesucht.Mit dabei waren auch ein Panzerfahrzeug und ein MARS, ein Multifunktions-Rampenfahrzeug mit ballistischem Schutz. Diese Gefährte werden auch bei Terror-Einsätzen benützt.Zuständig war nicht die "normale" Polizei sondern das Bundeskriminalamt. Der Einsatz war gegen 13 Uhr abgeschlossen.Näheres in Kürze ...