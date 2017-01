100 Haushalte ohne Trinkwasser Wasserrohrbruch legte Währinger Straße lahm

Leserreporter Markus Krottmayer Altes Finanzamt im Alsergrund wird abgerissen

Leserreporter Ernst A. Feuerwehr-Einsatz: Dachstuhlbrand in Alsergrund

Leserreporter Murat Temur "Betrüger Oasch": Die rosa Rache in Alsergrund

Leserreporter Sebastian D. Kilometerlanger Bim-Stau legt Alsergrund lahm

Gegen 15 Uhr bremste sich ein Deutscher mit seinem Audi auf der Porzellangasse ein und blieb in zweiter Spur stehen. Nicht nur, dass er dort natürlich nicht hätte stehen bleiben dürfen, er parkte auch so weit vom Randstein entfernt, dass andere Autofahrer nicht mehr vorbei konnten, ohne selbst über die Fahrbahn hinauszukommen.Ein flotter Wiener mit seinem roten Auto wollte sich am Deutschen flink vorbeischummeln, dachte aber nicht daran, einen Blick in seine Spiegel zu werfen. Hätte er das getan, wäre ihm die riesengroße Bim aufgefallen, die von hinten daherkam. Der Bimfahrer hatte als einziger keine Chance auszuweichen und rempelte den Wiener wieder auf seine Spur zurück. Dadurch klopfte der Einheimische auch beim Lack des deutschen Falschparkers an.Alle drei Fahrzeuge blieben stehen und mussten auf die Polizei warten. 50 Minuten lang wurde die Porzellangasse zum Verkehrsnadelöhr.