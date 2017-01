Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Erste Ostereier und dennoch noch Christbaum im Supermarkt (Foto: Leserreporter Christoph Krautgartner)

Drei Monate vor Ostern - Ostersonntag ist der 16. April 2017 - werden in Wien in den Supermärkten die ersten Ostereier zum Kauf angeboten.Und das, obwohl gleichzeitig in vielen Läden der gleichen Kette noch die Weihnachtsbäume im Verkaufsraum stehen. Kurios?