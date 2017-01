Florianis im Dauereinsatz Schnee oje! Viele Unfälle auf NÖs Straßen

Es muss vollkommen ungefährlich ausgesehen haben. Kinder liefen über die Eisfläche, Erwachsene spielten beim Gänsehäufel Eishockey und jeder hatte in der Kälte Spaß.Doch das Eis auf der Alten Donau ist tückisch und nicht überall gleich dick. Während die Gänsehäufel-Seite sehr stabil sein dürfte, sieht die Situation auf der Seite der Lagerwiese anders aus. Zwischen 15 und 15.30 Uhr spazierte die Frau dort entlang, als die Eisschicht urplötzlich unter ihr nachgab.Zwei weitere Passanten sahen, wie die Frau ins Wasser sackte und eilten sofort zur Hilfe. Leserreporterin Christina M. bangte mit dem "Einbruch"-Opfer mit. Die beiden Retter legten sich auf dem Bauch aufs Eis und rutschten sehr vorsichtig zur Eingebrochenen. Sie konnten der Frau aus dem Wasser helfen, ohne selbst in die eiskalte Donau zu stürzen.Wenig später kamen Rettung und Feuerwehr zur Unfallstelle, die Frau dürfte ihren Unfall unbeschadet überstanden haben.Christina M. meint, die dünne Eisstelle sei unter dem Schnee nicht von Rest des Eises zu unterscheiden gewesen. Sie schrieb den Fall an "heute.at", um andere Wiener zu warnen! Sollten auch Sie aufs Eis der Donau wollen, seien Sie sehr, sehr vorsichtig! Nicht immer erkennt man, wo das Eis sicher ist. Und nur weil Stunden vorher nichts passiert ist, können sich die Eisverhältnisse im Laufe eines Tages schnell ändern.