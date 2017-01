Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Der Badeteich Hirschstetten ist im Sommer ein beliebtes Naherholungsgebiet. Im Winter allerdings bleiben Schwimmflügerl und Sonnenmilch im Kasten und am Teichufer tummeln sich höchstens Hundebesitzer beim Gassigehen. Nachdem im Jänner allerdings eisige Kälte alles Wasser erstarren ließ, nutzten die vifen Wiener die Gunst der Stunde.Als Leserreporter Danijel Stefanovic am Sonntag am Teich vorbeispazierte, entdeckte er eine Sitzgarnitur mitten am See. Einige Tage können Kältebeständige dort einen Blickwinkel genießen, den man sonst nie zu Gesicht bekommt.Doch nicht alle Anrainer sind glücklich. Sie befürchten, dass die Garnitur aus dem Park in den Tiefen des Badeteichs versinken wird, sobald die Temperatur wieder über den Nullpunkt klettert.Was halten Sie von der Umwidmung: