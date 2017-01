Sicher kein Warmduscher Beachboy bei Minusgraden in Favoriten unterwegs

Der Mann hatte sogar seinen eigenen Sonnenschirm dabei. Nicht auszudenken, was für einen Sonnenbrand er sich sonst holen hätte können. Der "Urlauber" hatte sich nämlich ausgerechnet die "Mittagshitze" ausgesucht, um den See zu besuchen. Um 13.30 Uhr eroberte er den besten Platz am Seeufer.Außentemperaturen im Minusbereich hielten den Mann nicht davon ab, seine knappen Badeshorts auszuführen. Nicht sicher ist, ob er sich beim Sprung in den zugefrorenen See blaue Flecken holte."heute.at"-Leserreporter Martin Oster spazierte mit seinem Hund vorbei und beobachtete den Leichtbekleideten. Lust, mitzubaden, bekam er trotzdem keine.Im eiskalten Jänner in Badeshorts durch die Stadt zu laufen, ist inzwischen in Wien schon fast ein Trend. Erst am 8. Jänner sorgte ein Beachboy in Favoriten für Aufsehen. In Badeschlapfen und -hose machte er mitten in der Nacht einen Ausflug zum Zigarettenautomaten.