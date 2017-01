Star Wars: Episode IX Prinzessin Leia wird nicht am Computer generiert

Sterbeurkunden liegt vor Carrie Fisher und Debbie Reynolds: Todesursachen stehen fest

Humor über den Tod hinaus Carrie Fishers Urne ist riesige Pille gegen Depressionen

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit Trauerfeier für Carrie Fisher und Debbie Reynolds

"Heute"-Leserin Denise Bauer musste schmunzeln, als sie im Kino auf das Hinweisschild neben der Damentoilette stieß. Denn die abgebildete Figur ist dank Schnecken-Frisur und Waffe in der Hand eindeutig als Prinzessin Leia zu erkennen.Das Schild wirbt für den seit Mitte Dezember in den Kinos laufenden Film "Rogue One: A Star Wars Story".