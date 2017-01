Die Polizei beendete einen Streit unter Jugendlichen am Wiener Westbahnhof. (Foto: Leserreporter Harald Hanzlik)

Die Polizei beendete einen Streit unter Jugendlichen am Wiener Westbahnhof. (Foto: Leserreporter Harald Hanzlik)

Gegen 16.45 Uhr kam es am Westbahnhof zu einem Streit unter Jugendlichen. Die Polizei rückte an, ein junger Syrer (19) wurde wegen aggressiven Verhaltens nach dem Verwaltungsstrafgesetz festgenommen.

Ein ungarischer Staatsbürger wurde nach dem Fremdengesetz festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.

Ein Ladendieb randalierte in einer Müller-Filiale, er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Der vierte Einsatz ereignete sich in einer McDonald's-Filiale, in der ebenfalls eine Person randalierte.

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Video zeigt Übergriff Westbahnhof: Unbekannter schlägt Mädchen ins Gesicht

Nach Schlägereien Mehr Polizisten für den Westbahnhof

Fehde Jugendlicher eskaliert Insider packt aus: So kam es zum Kampf am Westbahnhof

Polizisten mit Pistole bedroht Tschetschenen und Afghanen prügeln sich am Westbahnhof

"Heute"-Leser Harald Hanzlik knipste das Foto von einem Polizeieinsatz in der Bahnhofcity Wien West. Es stellte sich als gar nicht so leicht heraus, zuzuordnen, welcher Einsatz auf dem Foto zu sehen ist. Denn es war nicht die einzige Amtshandlung der Beamten am Dienstag, wie Polizeisprecher Thomas Keiblinger im Gespräch mit "heute.at" bestätigte: