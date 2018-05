Österreichs erfolgreichste Influencerin für Tezenis

Gerade erst feierte sie ihren 17. Geburtstag, genießt aber seit Jahren einen Social-Media-Ruhm à la Chiara Ferragni: Mit fast einer Million Followern auf Instagram ist Lisa-Marie Schiffner die erfolgreichste Influencerin Österreichs - und jetzt auch das neue Gesicht von Tezenis.

In Spitze, Tropical Prints und Blumenmuster posierte die gebürtige Steirerin im Wiener Palmenhaus. Sieht fast so aus, als wäre der jungen Frau die neue Bademode für den Sommer 2018 des italienischen Wäschelabels an den Leib geschneidert worden.

Die könnte vielleicht auch daran liegen, dass Tezenis vor allem Mädchen und junge Frauen ansprechen möchte. Da bietet sich die Vloggerin natürlich asl die perfekte Botschafterin an.

Aktuell befindet sich Lisa-Marie Schiffner an der Côte d'Azur: L'Orèal Paris holte die Influencerin zum Filmfestival nach Cannes: