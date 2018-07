10 SOS Beauty-Tipps für die Hitzwelle

Schwere Beine und gerötete Haut - muss nicht sein! Hier sind die besten Tipps, damit sie als Beauty durch den Sommer kommen:

1. Alles in den Kühlschrank



Egal ob Creme oder Wasserspray - packen Sie ihre Beauty in den Kühlschrank. Herrlich angenehm, wie eine kühlende Creme am Abend auf dem Gesicht einwirkt

2. Eine Extraportion Feuchtigkeit



Die Haut ist jetzt der stärksten UV-Strahlung ausgesetzt. Neben einem Sunblocker, ist auch eine ausreichende Feuchtigkeitsversorgung wichtig, um spätere Falten zu vermeiden. Trinken Sie genug und nehmen Sie stets eine wiederbefüllbare Wasserflasche unterwegs mit!

3. Eiswürfel sind die Helfer in der Not



Nicht nur Drinks halten Eiswürfel kühl - auch unsere Haut liebt sie. Hitzepickel lassen sich hierbei sehr gut bekämpfen, da die Bakterien mit Kälte bekämpft werden. Wer unter Migräne leidet, kann auch am Hinterkopf zehn Minuten einen Eiswürfel auf dem Feng Fu Punkt einwirken lassen.

4. Müde Füße werden wieder munter



Spezielle Cooling-Gels sind jetzt heiß begehrt. Wem die Produkte mit Menthol allerdings zu reizend für die Haut ist, sollte ein lauwarmes (!) Fußbad mit Meersalz (gibt es in jeder Apotheke bzw. Drogerie) am Abend machen. Dadurch wird der Fußschweiß vermindert!

5. Kalter Kaffee macht wirklich schön



Wer unter müden Augenliedern und angeschwollenen Tränensäcken leidet, der kann mit kaltem Kaffeesud Abhilfe schaffen. Legen sie sich dazu auf den Rücken und bedecken Sie die betroffenen Stellen mit dem Sud. Nach 15 Minuten kann es abgewaschen werden. Anschließend mit einem leichten Augen-Gel (natürlich gekühlt) mit Hyaluronsäure pflegen.

6. Auf "flüssig" beim Make Up verzichten



Bei der Foundation sollte man besser auf flüssig verzichten und auf Puder-Produkte setzen. Da die Poren durch Flüssig-Make-Up verstopft werden und Puder die Eigenschaft hat Talg und Schweiß aufzunehmen, ist dies für den Sommer die bessere Variante. Wie Beyocné's Make Up Artist Sir John verrät, verwendet er als Primer für "Queen B" nur wasserbasierende Produkte.

7. Warmduscher schwitzen weniger



Wer sich auf eine eiskalte Dusche am Abend freut, sollte wissen, dass es sich hierbei nur um einen kurzen Effekt handelt. Der Körper heizt sich als Gegenreaktion noch mehr auf - im Anschluss ist einem noch wärmer als vorher. Deswegen auf lauwarme Temperaturen aus der Brause setzen!

8. Kopfbedeckung gegen Hitzschlag



Wer länger als ein paar Minuten in der Sonne ist, riskiert einen Sonnenstich. Damit der Tag nicht mit unschönen Nebenwirkungen endet, sollte man auf Kopfbedeckung setzen. Am Abend gibt es für die Haare spezielle Aprés Sprays, die den Feuchtigkeitsverlust ausgleicht. Wer trockene Haare hat, sollte sie vor (!) dem Waschen mit einem Conditioner pflegen. Dadurch werden sie vor der auslaugenden Seife des Shampoos geschützt und bleiben glänzend.

9. Glanzfrei unterwegs



Wer sich beim Make-Up an unschönen Schweißflecken und Glanzflecken stört, kann auf folgende Tricks zurückgreifen:

1. Blotting Papier, dieses ist in jeder Drogerie erhältlich und wird auf die Haut aufgelegt. Das Papier nimmt Schweiß auf. 2

2. WC-Papier: Klingt komisch, ist aber sehr effektiv, wenn man nichts anderes zur Hand hat. Dabei wird das WC-Papier "geteilt", damit nur eine dünne Schicht übrig bleibt. Dieses kann, wie das Blotting Papier, auf die betroffenen Stellen aufgelegt werden, leicht anpressen und schon verschwindet der Glanz.

3. Zigarettenpapier: Ein weiterer Trick ist Zigarettenpapier, das man um wenige Euro in jeder Trafik bekommt. Dieses hat die gleichen Eigenschaften wie Blotting Paper.

10. Wasserfeste Wimperntusche



Unterwegs kann man schon ordentlich ins Schwitzen kommen. Damit man nicht einen "Panda-Effekt" hat und mit herablaufender Mascara beschäftigt ist, empfiehlt es sich auf wasserfeste Produkte zu setzen.





