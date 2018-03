Kaufen Sie Ihr Brautkleider Anfang des Jahres

Sie stecken mitten in der Hochzeitsplanung und überlegen noch, wann Sie sich nach Ihren Brautkleid umsehen sollten? Wir haben die Antwort: Anfang des Jahres!

Für diesen konkreten Termin gibt es 4 verdammt gute Gründe:

1. Die Konkurrenz

In der Adventszeit und am Valentinstag werden die meisten Verlobungen geschlossen. Damit beginnt im Januar und im Februar die Suche nach dem perfekten Brautkleid. Somit ist die Konkurrenz zu dieser Zeit groß und wenn Sie nicht wollen, dass sich eine andere Ihr Traumkleid schnappt, sollten Sie sich ranhalten!

2. Der Hochzeitstermin

Zwar heiraten die meisten Paare im Spätsommer, für das Hochzeitskleid sollte aber unbedingt genügend Zeit eingeplant werden. Schließlich ist es mit dem Finden des richtigen Kleides noch nicht getan. Nicht nur die Lieferung des Traumkleides kann einige Wochen dauern, das Kleid muss auch perfekt sitzen. Anpassung und Änderung müssen eventuell mehrmals vorgenommen werden. Insgesamt kann dieser Prozess bis zu fünf Monate dauern.

3. Sale! Sale! Sale!

Ein Brautkleid ist eine teure Angelegenheit – und die darf es auch sein! Trotzdem sind jegliche Ersparnisse durchaus erwünscht. Die absolut beste Zeit, um beim Brautkleid-Kauf zu sparen: das Frühjahr. In diesen Monaten herrscht so gut wie überall Ausverkauf (abgesehen von den neuen Kollektionen). Wenn Sie also von einem klassischen Hochzeitkleid träumen, können Sie ein richtiges Schnäppchen machen!

4. Neue Kollektionen

Dass im Frühjahr überall Sale ist, liegt natürlich daran, dass die neuen Kollektionen eintrudeln und Platz geschafft werden muss. Wenn Sie mit Ihrem Brautkleid absolut im Trend liegen wollen, können Sie sich zu dieser Jahreszeit das Neuste vom Neusten sichern - bevor es Ihnen jemand weggekauft hat.

(kiky)