Fashion-Essentials für den nächsten Festival-Trip

Egal ob Frequency, Novarock oder Lighthouse. Der Festival-Summer ist mit vielen Dates gespickt, die uns in absolute Sommerstimmung versetzen. Legendär sind auch die Fashion-Looks, die sich rund um Star-gespickte Ereignisse, wie Coachell & Co etabliert haben.

Ist Kate Moss einst mit ihren Gummistiefeln in Glastonbury durch den Matsch gestapft (die Geburtsstunde des Festival-Look), haben sich in den letzten Jahren auch noch andere Essentials dazu gepaart, die es auf jeden Fall in den Rucksack schaffen sollten.

Wir haben sie hier zusammen getragen!

Dont's für den Festival Look

- Verzichten Sie auf Jumpsuits - oder wollen sie sich in einem stinkenden, klebrigen Dixi-Klo komplett entblößen?

- Zu lange Ketten: Accessoires, die sich in der Menge verheddern können, sind gefährlich!

- Hohe Schuhe: Stöckel & Co haben auf einem Festival-Gelände nichts verloren. Im Falle einer Massenpanik kann das ziemlich gefährlich werden. Außerdem ist mit Stilettos auf Gras gehen keine gute Idee.

- Kein Sonnenschutz: Entweder es schüttet oder die Sonne brennt erbarmungslos vom Himmel. Es scheint als gäbe es nur diese zwei Wetter-Optionen für Festivals. Für letzteren Fall braucht man unbedingt einen Sonnenschutz in Form von Cremen, Sprays und auch "mechanische" UV-Blocker, wie Hüte oder weite Tuniken. Sorgen Sie auch für die Aprés Pflege vor - die Haut wird es Ihnen danken!

(mia)