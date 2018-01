Irrer Hype um Adidas 16. Januar 2018 13:55; Akt: 16.01.2018 14:36 Print

Sneakers mit Öffi-Ticket um 8000 Euro auf eBay

Diese Turnschuhe im U-Bahn-Bezüge-Design sind in Berlin heiß begehrt - und das liegt nicht nur an der limitierten Auflage oder am ausgefallenen Look.